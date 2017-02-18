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Başbakan Yıldırım: MHP ile ortak etkinlik yapabiliriz

Başbakan Yıldırım Malta’da bir soru üzerine referandumla ilgili kampanyalar için "Gerekirse MHP ile bazı ortak etkinlikler yapabiliriz" dedi

18.02.2017 - 08:59
  1. Haberler
  2. Politika

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Başbakan Binali Yıldırım dün Malta’yı ziyaret etti. Malta Başbakanı Joseph Muscat ile bir araya gelen ve ortak basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AK Parti’yle ortak referandum kampanyası yapılabileceğiyle ilgili genelge yayınlamasını değerlendirdi. Yıldırım, soru üzerine şunları söyledi:

"GEREKİRSE BAZI ORTAK ETKİNLİKLER DE YAPABİLİRİZ"

"MHP ile AK parti olarak biz bu değişikliği parlamentoya uzlaşarak getirdik. Bir amaç birliğimiz var. MHP de bu değişikliğin lehinde bir kampanya yapıyor. Biz de aynısını yapıyoruz. O bakımdan söylemlerimiz benzer olması gayet doğal. Gerekirse bazı ortak etkinlikler de yapabiliriz.”

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: OLABİLİR

Diğer yandan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, referandum süreci ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. "Referandum çalışmalarını AK Parti ile birlikte mi yürüteceksiniz?" sorusuna Adan şöyle yanıt verdi:

"Birlikte miting yapmak veya birlikte kampanya yapmaktan öte şartlar oluşursa herhangi bir yerde karşı karşıya geldiğimizde taraflar kendi aralarında görüşerek oluşacak şartlarda bir beraberlikten bahsedilmektedir. Gaziosmanpaşa’da bir mahallede çalışma yaparken elbette oturur çay içeriz, belki siz şu mahalleye gidin biz de bu mahalleye gidelim diyebiliriz"

Adan, bir gazetecinin "Başbakan Yıldırım’ın MHP ile referandumda sürecinde ortak kampanya yapılabilir" dediğini belirtmesi üzerine, "Olabilir..." yanıtını verdi.

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