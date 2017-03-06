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Başbakan Yıldırım Muşluları şaşırttı

Başbakan Binali Yıldırım’ın dün helikopterinin indiği Muş'un Kale Mahallesi sakinleri o anları anlattı.

06.03.2017 - 16:04
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Muş Belediye Meydanı'nda halka hitap etmek için kente gelen Başbakan Yıldırım'ı taşıyan helikopterin olumsuz hava şartları nedeniyle zorunlu iniş yaptığı Kale mahallesinin sakinleri, Başbakan Binali Yıldırım’ı karşılarında görünce önce inanamadıklarını ve karda yürürken eşlik ettiklerini bildirdiler.

Mahalle sakinlerinden Recep Rençber, karlı araziye iniş yapan helikopterin arızalandığını düşündüklerini söyledi.

"GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIK"

Helikopterden Başbakan Yıldırım'ın indiğini görünce ilk önce inanamadıklarını dile getiren Rençber, "Koşarak helikopterin yanına gittik Başbakan Yıldırım'ı karşımızda görünce çok şaşırdık, o anı hiçbir zaman unutmayacağız. Kendisine 'hoş geldiniz' deyip, evimize davet ettik." dedi.

"TELEVİZYONDA İZLEMEYE HAZIRLANIYORDUK"

Fatih Rençber de Başbakan Yıldırım'ın kendilerine büyük bir sürpriz yaptığını söyledi. "Biz Başbakanın Muş mitingini evde televizyondan izlemeye hazırlanıyorduk ki bir helikopter bahçemize indi" diyen Rençber, "Hemen dışarı çıkıp baktık karşımızda Başbakan. Çok şaşırdık hemen yanına giderek yardımcı olmaya çalıştık, onu çay içmek için eve davet ettik. Daha sonra yola kadar yürüyerek eşlik ettik. Başbakanı hiç beklemiyorduk, birden bahçemizde görünce şaşırıp ve heyecanlandık." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım Muşluları şaşırttı

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