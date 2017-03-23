Başbakan Yıldırım Şerife Teyze ile görüştü

Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması çalışmaları kapsamında bulunduğu Elazığ'da dün katıldığı canlı yayın programının ardından konakladığı otele geçti.

AYAKÜSTÜ SOHBET ETTİLER

Yıldırım, burada Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, darbe girişimine karşı koymak amacıyla kamyonla Taksim Meydanı'na çıkan Şerife Boz ve eşi Şenol Boz ile ayaküstü sohbet etti.

TAKSİM'E KAMYONUYLA ÇIKMIŞTI

Yıldırım'ın, Şerife Boz'un,15 Temmuz'da kamyona binerek, komşularıyla birlikte Taksim'e gittiğini hatırlatması üzerine, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Boz'un komşusunun da Elazığlı olduğunu dile getirdi.

"15 TEMMUZ'DAN BERİ EVET DEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Elazığ'a bir program için geldiklerini söyleyen Şenol Boz da "Sayın Başbakanım, siz 'evet' diyorsunuz, biz de 15 Temmuz'dan beri 'evet' demeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.