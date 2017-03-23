taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.026
USD
3,6122
EURO
3,9042
ALTIN
144,91
PETR
50,9000

Başbakan Yıldırım Şerife Teyze ile görüştü

15 Temmuz gecesi Taksim'e kamyonuyla çıkan Şerife Boz ile eşi Şenol Boz, 15 Temmuz'da 'evet' oyu kullanacaklarını söyledi.

23.03.2017 - 10:25
  1. Haberler
  2. Gündem

Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması çalışmaları kapsamında bulunduğu Elazığ'da dün katıldığı canlı yayın programının ardından konakladığı otele geçti.

AYAKÜSTÜ SOHBET ETTİLER

Yıldırım, burada Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, darbe girişimine karşı koymak amacıyla kamyonla Taksim Meydanı'na çıkan Şerife Boz ve eşi Şenol Boz ile ayaküstü sohbet etti.

Başbakan Yıldırım Şerife Teyze ile görüştü

TAKSİM'E KAMYONUYLA ÇIKMIŞTI

Yıldırım'ın, Şerife Boz'un,15 Temmuz'da kamyona binerek, komşularıyla birlikte Taksim'e gittiğini hatırlatması üzerine, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Boz'un komşusunun da Elazığlı olduğunu dile getirdi.

Başbakan Yıldırım Şerife Teyze ile görüştü

"15 TEMMUZ'DAN BERİ EVET DEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Elazığ'a bir program için geldiklerini söyleyen Şenol Boz da "Sayın Başbakanım, siz 'evet' diyorsunuz, biz de 15 Temmuz'dan beri 'evet' demeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım Şerife Teyze ile görüştü

Başbakan Yıldırım Şerife Teyze ile görüştü

Başbakan Yıldırım Şerife Teyze ile görüştü

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Irak'a 12 yılda 22 milyar dolarlık silah sattı

ABD Irak'a 12 yılda 22 milyar dolarlık silah sattı

40
Theresa May: Hasta ve ahlâksız bir terör saldırısı

Theresa May: Hasta ve ahlâksız bir terör saldırısı

41
Podolski Almanya Milli Takımı'na veda etti

Podolski Almanya Milli Takımı'na veda etti

1
Kastamonu'da belediye hoparlöründen porno yayını yapıldı

Kastamonu'da belediye hoparlöründen porno yayını yapıldı

16
Adam kaçıran fidyecilerin planını araç kamerası bozdu

Adam kaçıran fidyecilerin planını araç kamerası bozdu

13
Terör örgütü PKK referandumdan hayır çıkmasını istiyor

Terör örgütü PKK referandumdan hayır çıkmasını istiyor

98
Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kalp krizi geçirdi

Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kalp krizi geçirdi

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM