Başbakan Yıldırım telekonferansla halka hitap etti

Türk Telekom binasında darbecilere karşı verilen mücadeleden övgüyle bahseden Yıldırım, şehit ve gazilerin unutulmaması için Türk Telekom tarafından düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

"ACIBADEM HALKI GÖĞSÜNÜ SİPER ETTİ"

Acıbadem'de o gece çok büyük bir kahramanlık destanı yazıldığını vurgulayan Yıldırım, "Özellikle darbecilerin amacı radyoları televizyonları ele geçirmek, yayınları kesmek ve operatörleri işgal ederek iletişimi kestikten sonra kirli emellerine ulaşmaktı. TRT ve özel televizyonlar yanında hedef noktalarından biri de Türk Telekom Acıbadem binasını işgal etmeye kalktılar ve orada da hiç hesap edemedikleri bir şeyle karşı karşıya geldiler. Kahraman Acıbadem halkı Türk Telekom çalışanlarının yanında oldu ve göğüslerini siper ettiler." diye konuştu.

"BURADA DÜŞEN 6 ŞEHİDİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ"

Yıldırım, Acıbadem Türk Telekom binasını darbecilerden korumak için verilen mücadelede 6 kişinin şehit edildiğini ve onları asla unutmayacaklarını belirtti.

Kendisinin Acıbadem'de uzun yıllar ikamet ettiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Türk Telekom Acıbadem binasını işgal etmeye kalktılar ve orada da hiç hesap edemedikleri bir şeyle karşı karşıya geldiler. Kahraman Acıbadem halkı Türk Telekom çalışanlarının yanında oldu ve göğüslerini siper ettiler. 6 şehit verdiler ama Türk Telekom'u vermediler. Oradaki direnişte hayatını kaybeden muhtarımız Mete Setbaş, Şirin Diril, Muhammet Fazlı Demir, Murat Mertel, Murat Naiboğlu, Orhun Göytan başta olmak üzere isimlerini sayamadığım bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. 12 gazimiz var Acıbadem'de ve gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Acıbadem'de 10 seneden fazla oturmuş biri olarak, Acıbadem mahallesinin insanını Acıbadem'i çok iyi bilirim. Dolayısıyla Acıbademlilere, hemşehrilerime ve İstanbullulara en derin saygılarımı sunuyorum."

"15 TEMMUZ'U UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Yıldırım, 15 Temmuz'un, Türkiye Cumhuriyetinin istiklalini, demokrasisini, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koruduğu, karanlık bir gecenin aydınlık yarınlara dönüştüğü gün olduğunu kaydetti.

Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'u ne unutacağız ne de unutturacağız. Unutturmak isteyenlere karşı ilk günkü kararlılığımızla gerekli cevabı ve mücadeleyi vereceğiz. Türk Telekom'un Genel Müdüründen yöneticilerine kadar bu vefa duyguları için bir kez daha teşekkür ediyorum ve 15 Temmuz şanlı direnişinde bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla, minnetle anıyorum. 2 bin 194 gazimize Allah hayırlı uzun ömürler versin. Gönlüm arzu ederdi ki bu toplantıda sizlerle beraber olayım ancak Ankara’da programlarımız var, anma etkinliklerimiz var ama gönüllerimiz beraber teknoloji sayesinde en azından fiziken birlikte olamasak da sesimizi gönderebiliyoruz, görüntümüzü gönderebiliyoruz ve sizleri görebiliyoruz. Böylece hasret gideriyoruz. Bir kez daha 15 Temmuz’da gösterdiğiniz dayanışma için hepinize milletim, ülkem adına şükran sunuyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun."