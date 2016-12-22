Başbakan Yıldırım: Terörden korkmayacağız

Sözlerine "Fırat Kalkanı Operasyonunda alçak DEAŞ terör örgütü kahpe saldırısıyla şehit düşen Mehmetçiklerimize şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadeleriyle başlayan Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"ACIMIZ BÜYÜK AMA ÖFKEMİZ DAHA BÜYÜK"

"Ailelerine acılarını paylaşıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Acımız büyük ama öfkemiz daha büyük. Kararlılığımız da bir o kadar büyük Sayın Cumhurbaşkanım. İşte şu toplu açılışımızda bu kararlılığın göstergesidir. Alçak terör örgütleri şer odakları ne yapmaya çalışırsa çalışsınlar, Türkiye bu aziz millet medeniyet yolculuğundan asla dönmeyecektir.

TERÖRDEN KORKMAYACAĞIZ, TERÖRÜ KORKUTACAĞIZ

Terörün arzuladığı şey hayatı yavaşlatmak ve insanların moralini bozmak. Terörden korkmayacağız. Terörü korkutacağız. Onlar istiyorlar ki Türkiye ilerlemesin, büyümesin. Hayata kast eden bu alçakların tuzağına düşmeyeceğiz. Yapılan o kadar çok eser var ki tek tek açmaya ne vakit var, ne de imkan var. Toptan açılışlarla ancak eserleri milletimizin hizmetine veriyoruz"