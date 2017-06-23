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Başbakan Yıldırım: Türkiye 15 Temmuz'a rağmen büyüdü

Başbakan Binali Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar buluşması programında konuştu.

23.06.2017 - 22:45
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Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar..

"Bugünlerde moda oldu, 'İslamcı terörist'. Bu düpedüz İslam düşmanlığı, Müslümanlık düşmanlığıdır. Teröristin dini, kitabı, mezhebi, meşrebi olmaz. Terörist sadece ve sadece insanları öldüren bir makinedir."

"15 Temmuz'dan sonra 'Türkiye iflah olmaz, ekonomisi çöker' diyenler, şimdi bu söylediklerinden utanıyorlar. 16 Temmuz'da acele not düşürenler şimdi Türkiye'nin büyüme tahminlerini artırmaya başladılar. Yüzde 2'lerden 4,7'lere çıkardılar. Bu rakam bile Avrupa'nın büyüme oranının iki katıdır. Darbe belasını savan, terör örgütleriyle amansız mücadele eden ateş çemberi içerisinde Türkiye, bütün olumsuz şartlara rağmen 2017'nin ilk 4 ayında yüzde 5 büyümeyi başarmıştır. Bu geçekten büyük bir başarıdır."

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