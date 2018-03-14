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Başbakan Yıldırım'dan Azerbaycan ziyareti öncesi açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'a hareketi öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda soruları yanıtladı.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 08:48..
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Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'a hareketi öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin soruları yanıtlıyor.

Başbakan Yıldırım'dan Azerbaycan ziyareti öncesi açıklama

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

CHP'NİN BOYKOT FİKRİ: GENÇLİKLERİNDEN KALMA ALIŞKANLIKLAR

"Seçim güvenliği vatandaşların iradesinin sandığa yansıması için olmazsa olmaz bir düzenlemedir. İradenin özgürce gerçekleşmesi, sandığa yansıması için hükümet olarak görevimizi hakkıyla yapmak zorundayız. Bu bakımdan CHP'nin boykot, grev bu tip söylemleri zaman zaman oluyor. Herhalde gençliklerden kalma alışkanlıklarını siyasette de tekrar ediyorlar. Ana muhalefet partisi iktidar alternatifi ise boş işleri bırakıp faydalı söylemlere geçmesinde fayda var.

Başbakan Yıldırım'dan Azerbaycan ziyareti öncesi açıklama


MECLİS'İN PAZARTESİ ÇALIŞMASINA ELEŞTİRİLER

Gruplar kendi aralarında anlaştılar. Hangi takvimde çalışacaklarını kendi aralarında karar verdiler. Pazartesi çalışıldı. Geçen hafta CHP'nin tüzük kurultayı nedeniyle onlara bir imkan tanındı. Pazartesi çalışma günü değil mi? İcap ederse 7 gün çalışılabilir.

TILLERSON'IN GÖREVDEN ALINMASI

ABD Başkanı'nın kararını değerlendirmemiz gereksiz. Türkiye ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir.

Son zamanlarda ABD ile bazı sıkıntılar yaşamamız sır değil. Terör örgütleri adeta ABD'nin koruması altında. Ümit ederim daha sağlıklı bir ilişki gerçekleştirilir.

Başbakan Yıldırım'dan Azerbaycan ziyareti öncesi açıklama


FAKIBABA'NIN AÇIKLAMALARI

Kendisiyle konuştum, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Bizim sektörü özelleştirirken başka bir kurum marifetiyle talip olmamız söz konusu değil."

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