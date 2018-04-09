Başbakan Yıldırım: Iğdır'da bir kamp kuracağız

Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan ve Afganistan ziyaretleri sonrasında uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım konuşmasında, doğu sınırlarında ciddi sayılara ulaşan kaçak göçmenler sorununun, İran’dan değil menşei ülkelerdeki sıkıntılardan kaynaklandığını belirtti.

Yıldırım, son bir yıl içinde doğu sınırlarından yapılan girişlerin sayısının 146 bin olduğunu söylerken, bunların içinden Afganistan'dan gelenlerin sayısının 50 bin civarında olduğunu söyledi.

"TEDBİR ALIYORUZ"

Yıldırım, Afganistan'dan 50 bin civarında göçmenin Türkiye'ye geldiğini belirterek,''Afganistan terörün bitirilmesi konusunda kapsamlı ve kararlı bir politika uygulamaya başladı. Çok operasyon yapıyor. Bu da göçü tetikliyor. Çok da seçici olmuyorlar. Ama biz gelenlerden terörle ilgili olanlarını geri gönderiyoruz. Gitmeyenlerin hayatlarının daha düzgün olması için tedbir alıyoruz. Iğdır’da bir kamp kuracağız. Çalışmasını başlattık. İran üzerinden gelenlerin barınacağı bir kamp. Burada ciddi ihtiyaç var.” dedi.

"KENDİ GİDEMEDİĞİ İÇİN HERHALDE BİR EZİKLİK VAR"

Kılıçdaroğlu'nun sanatçılara tepki göstermesini değerlendiren Başbakan, "'Niye bu kadar keskin tepki gösterdi anlamak mümkün değil. Afganistan'daki kahraman subaylarımızla bir araya geldik. Bizim için de aynı şeyleri söyleyebilir. Kendi gidemediği için herhalde, bir sıkıntı içerisinde bunun verdiği bir eziklik var. Sanatçılarımızın askerlerimizle bir dayanışma içerisinde olmasını çok ağır bir dille eleştirmesi hiç doğru olmamıştır. Kılıçdaroğlu'nun siyaset üretememesinin, geleceğe yönelik kucaklayıcı mesajlar verememesinin ruh halini olumsuz etkilediğini düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.

"VAHŞET"

Yıldırım, Doğu Guta'daki saldırıyı 'vahşet olarak' tanımlarken, "Bu insanlık ayıbı artık sona ermeli." diyerek tepki gösterdi.

"YARGI GEREĞİNİ YAPACAK"

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın ''İnsani konular şantaj malzemesi yapılamaz'' sözleri hatırlatılan Başbakan, "Onlar Türkiye'de darbe yaptılar. İnsanları öldürdüler. Darbe yapanlar ülkeye zarar verdi. Şimdi bu askerler yargıda. Yargı gereğini yapacak. Bizim yapacağımız bir şey yok. Yargılama sürecine bizim dahlimiz olamaz." dedi.