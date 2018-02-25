Başbakan Yıldırım'dan Kayseri'ye hızlı tren müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Kayseri 6. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunarak Kayseri'de gerçekleşecek projelerle ilgili de bilgi verdi.

"HIZLI TREN KAYSERİ'NİN ZENGİNLİĞİNE ZENGİNLİK KAZANDIRACAK"

Yıldırım, Kayseri'ye hızlı tren müjdesi de vererek, "Hızlı tren Kayseri'ye geliyor. 28 Mart'ta ihalesi yapılıyor. Hayırlı olsun. Yerköy'den Kayseri'ye, Sivas'a, Erzincan'a gidin, isterseniz Ankara'ya, Konya'ya, Bursa'ya, Bilecik'e, Sakarya'ya gidin. Yollar kısalacak, zaman kısalacak işiniz aşınız daha da artacak. Yüksek hızlı tren Kayseri'nin zenginliğine zenginlik katacak." değerlendirmesinde bulundu.

"BİLİĞİMİZİ DİRLİĞİMİZİ KARDEŞLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ"

Otogar ile şehir hastanesi arasına raylı sistem yapacaklarını aktaran Yıldırım, "Kayseri'nin zenginliklerini koruyan, bunun için her gün çalışan büyükşehir belediyemizi, ilçe belediyelerini de tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. AK Parti'nin temelinde yerel yönetimler vardır. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında yaptığı takdire şayan hizmetler sonucu AK Parti'yi bu millet iktidar yaptı. 15 yıldır AK Parti'ye desteğinizi devam ettiriyorsunuz. Biz de doğusundan batısından, güneyinden kuzeyinden ayrım yapmaksızın yurdun her köşesinde hizmetlerimizle ülkeyi kalkındırmaya devam ediyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daha da güçlendiriyoruz. İncesu-Kayseri arasındaki banliyö seferleri de nisan ayında başlıyor. Yeşilhisar-Gönenç arasını da bu sene bitiriyoruz. Anlatmakla bunlar bitmez. Görmek lazım. Elhamdülillah milletimiz görüyor, Kayseri görüyor. Onun da desteğinizi daha da artırıyorsunuz."