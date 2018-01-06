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Başbakan Yıldırım'dan Nevşehir'e hızlı tren müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri- Nevşehir- Konya hızlı tren projesinin hayata geçeceğini açıkladı.

İHA | 06.01.2018 - 15:31..
  1. Haberler
  2. Projeler

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Nevşehir Kongresi'nde gündeme ilişkin konuları değerlendirirken hayata geçecek projelerden de bahsetti.

PROJE MÜJDESİ

Başbakan Yıldırım, 2018 yılı içerisinde Kayseri- Nevşehir- Konya arasına hızlı tren projesi yapılacağını müjdeledi.

Başbakan'dan Nevşehir'e hızlı tren müjdesi İZLE

"15 YILDA 5 MİLYARLIK YATIRIM"

Başbakan konuşmasında, “15 yılda 5 milyar yatırım yaptık. Nevşehir daha fazlasına layık. Nevşehir ihracatı 15 yılda 7 milyon dolardan 52 milyon dolara ulaştı. Bu güne kadar 20 sağlık tesisi yaptık ve hizmete aldık. Şimdi 100 yataklı ek bina yapacağız. Kozaklı’ya da bir hastane yapacağız. Bölgenin beklediği Kalaba-Seyfe sulamasını tamamlayacağız. Acıgöl’e bir meslek yüksek okulu açacağız. Ürgüp’e de güzel bir adliye binası yapacağız. Stadyumu da yenilenecek. Projeler hazır, inşallah onu da gerçekleştireceğiz. Dünyanın en büyük yeraltı şehrini de turizme kavuşturacağız. Hacıbektaş ilçemizin kültür inanç turizminde hak ettiği yere taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız. Kılıçdaroğlu sen bu yolları yürüyerek gitmek istersen ömrün yetmez. 87 kilometreden 275 kilometrelik bölünmüş yol yaptık. Nevşehir-Niğde yolunu da en iyi şekilde yenileyerek bitireceğiz. Nevşehir-Ankara yolu da sıcak asfalt yapılacak." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'dan Nevşehir'e hızlı tren müjdesi

"ÖNEMLİ BİR PROJE OLACAK"

Ayrıca Başbakan Yıldırım, "Yeni ihale ettik. Niğde-Ankara otoyolu çalışmaya başladı. Şimdi de batı çevre yolunu yapacağız. Kapadokya havayolu AK Parti iktidarı öncesinde kapalıydı. Şimdi Nevşehir’in nüfusundan daha fazla 367 bin uçakla gelen oldu. Pistlerini yeniledik. Tuzköy havaalanına modern bir terminal yapacağız. Kayseri- Nevşehir hızlı tren hattının projeleri bu sene tamamlanacak. Orada da kalmıyor. Oradan Antalya'ya kadar gidiyor. Önemli bir proje olacak." dedi.

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