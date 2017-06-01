Başbakan Yıldırım'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Şırnak'ın Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve kalkışından kısa bir süre sonra ilk bilgilere göre yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu saat 20.55 sularında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 13 personel arasında bulunan Tümgeneral Aydın'ın koordinesinde, bölgede terör örgütüne büyük darbe vurulan çok sayıda kapsamlı operasyon gerçekleştirildi.

KATO OPERASYONU

Tümgeneral Aydın, son olarak 19 Nisan'da başlatılan, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı, 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı 425 jandarma komando ve 450 güvenlik korucusunun görev yaptığı, 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'ndaki "Şehit Binbaşı Ahmet Karaman" operasyonunu koordine ediyordu.

TAZİYE ZİYARETİ

Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

ŞIRNAK'TA ÇEKİLEN FOTOĞRAF

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, şehit oldu. Aydın ve Başbakan Binali Yıldırım, Yıldırım'ın Şırnak ziyaretinde bir araya gelmişti.