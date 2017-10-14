Başbakan Yıldırım'ın Bağdat ziyareti ertelendi

Geçtiğimiz cuma ABD'de havalimanına bomba bıraktıktan sonra yakalanan bir terörist ABD medyasında beyaz Amerikalı olduğu için yer almadı.

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İlber Ortaylı'ya güzel kadınlar soruldu

Ortaylı, Türklerin öncelikle Rusya olmak üzere dışa açıldığını, dış evliliklerin başladığını söyleyerek "Güzel bir kombinasyon oldu" dedi.