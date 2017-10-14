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Başbakan Yıldırım'ın Bağdat ziyareti ertelendi

Binali Yıldırım'ın yarın gerçekleşmesi beklenen Bağdat ziyaretinin ertelendiği Irak Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafıdan duyuruldu.

14.10.2017 - 12:13
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Yoğun temaslar sebebiyle ertelenen ziyaret ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek.

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