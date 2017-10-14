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Başbakan Yıldırım'ın Bağdat ziyareti ertelendi
Binali Yıldırım'ın yarın gerçekleşmesi beklenen Bağdat ziyaretinin ertelendiği Irak Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafıdan duyuruldu.
14.10.2017 - 12:13
Haberler
İç Haber
Yoğun temaslar sebebiyle ertelenen
ziyaret
ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek.
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