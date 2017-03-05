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Başbakan Yıldırım'ın Bingöl konuşması

16 Nisan'daki referandum için çalışmalarına devam eden Başbakan Binali Yıldırım, Bingöl'de önemli açıklamalar yapıyor..

05.03.2017 - 14:00
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AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

"Bu ülkede darbeler dönemi bitmiştir. Bu ülke kolay kurulmadı. İstiklal Savaşı'nda Türkü, Kürtü, Zazası, Çerkezleri, Arapları, Romanları bir oldu, beraber oldu, omuz omuza verdi, zaferi kazandı, Cumhuriyeti birlikte kurduk. Askeri kılığına girmiş 3-5 haine bu vatanı teslim edecek göz var mı bizde? 1000 yıldır bu topraklardayız, daha nice nice yıllar bu topraklarda yaşayacağız.

Başbakan Yıldırım'ın Bingöl konuşması

FETO'NUN İTLERİ DE KENDİSİ DE HESAP VERECEK

Bu topraklar üzerinde hiçbir kimsenin, hiçbir etnik gurubun diğerine üstünlüğü olamaz. FETO'nun itleri de kendisi de hesap verecek. Bu ülkenin, bu ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan bütün vatandaşlarımız başımızın tacıdır. Zazalar başımızın tacıdır, Kürtler başımızın tacıdır, Türkler başımızın tacıdır, Araplar, Romanlar, Türkmenler, ne kadar etnik grubumuz varsa başımızın tacıdır.

TÜRK DE, KÜRT DE, ZAZA DA..

Kardeşlikle bugünlere geldik, kenetlendik, zorlukları birlikte aştık, sevinçleri birlikte paylaştık. Herkes özgürlük içinde, kendi geleneklerini yaşayacak, dilini konuşacak, ibadetini de yapacak. AK Parti olarak 14 yıldır, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bunun mücadelesini veriyoruz. Ret politikalarını, inkar politikalarını elimizin tersiyle ittik. Demokrasimizi geliştirdik, yasakları tek tek kaldırdık. Bu güzel ülkenin bütün vatandaşlarını birinci sınıf vatandaş kabul ettik. Teröre karşı amansız mücadele verdik. Türk-Kürt arasında girmeye çalışan alçak PKK terör örgütüne karşı mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Türk de bizim, Zaza da bizim, Kürt de bizim, Laz da bizim. Zazaca da bizim, Türkçe de bizim, Kürtçe de bizim, Lazca da bizim. Biz birlikte Türkiye'yiz.

Başbakan Yıldırım'ın Bingöl konuşması

GÜN AYIK OLMA GÜNÜDÜR

Gün ayık olma günüdür. Cezayir'i zamanında ikiye böldüler. Müslüman Cezayir arasında fitneyi soktular. Bizleri de aynı tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Tuzakları fark edelim. Hükümetimiz bu memlekette yatırım yaparken, şantiyeyi basıp iş makinelerini yakanlar en çok zararı size veriyorlar. Havalimanını Bingöl'e yaparken neler çektim neler...

KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK, BİTECEKSİNİZ..

Kandil'dekiler diyor ki, sandıktan evet çıkarsa biz biteceğiz.. Korkunun ecele faydası yok, biteceksiniz.. Sandıktan evet de çıkacak, FETÖ de bitecek, PKK da bitecek, DEAŞ da bitecek..

AYRINTILAR GELİYOR..

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