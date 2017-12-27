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Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu

Başbakan Yıldırım Suudi Arabistan yolculuğu öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 27.12.2017 - 07:06..
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Başbakan Yıldırım Suudi Arabistan yolculuğu öncesi Esenboğa Havalimanı'nda konuştu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu

Son yayınlanan KHK'lar ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, muhalafetin 15 Temmuz ile ilgili hâlen kafasının karışık olduğunu söyledi.

15 Temmuz'da darbeye karşı koyan vatandaşlara sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur diyen Yıldırım, "Sokağa çıkan ve hayatını ortaya koyan vatandaşlarımızı korumaya yöneliktir, kimse başka yöne çekmesin." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, KHK'ların diliyle ilgili yapılan eleştiriler dolayısıyla değişiklik olacak mı sorusuna "Herhangi bir değişiklik olmayacak." dedi.

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