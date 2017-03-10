Başbakan Yıldırım'la selfie yarışı

Cuma namazı sonrası vatandaşlar, Başbakan Yıldırım ile özçekim yarışına girdi. Başbakan Binali Yıldırım, düzenleyeceği miting için karayolu ile Ankara’dan Düzce’ye geldi. Seçim otobüsü ile Atatürk Bulvarı’ndan şehir merkezine giren Başbakan Yıldırım, cuma namazı için Gürcü Osman Camii’ne geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında kılınan namazın ardından miting alanına gitmek için seçim otobüsüne binen Başbakan Yıldırım, sokaktaki vatandaşları selamladı.

SELFİE YARIŞI

Başbakan Yıldırım seçim otobüsüne binerek miting alanına ilerleyeceği sırada kendisiyle selfie yapmak isteyen vatandaşların ısrarını kıramayarak birkaç defa otobüsü durdurdu. Otobüsün girişinde vatandaşlarla fotoğraf çekilen Başbakan Yıldırım, daha sonra konvoy ile kent meydanındaki miting alanına geçti.