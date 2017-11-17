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Başbakan'dan Hakkari'de birlik beraberlik mesajları

Şırnak'tan sonra Hakkari'de de vatandaşlarla bir araya gelen Başbakan Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

17.11.2017 - 17:33
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balşbakan

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'de vatandaşlara hitap etti.

"Size Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Buradan Çukurca'yı, Şemdinli'yi, Yüksekova'yı selamlıyorum.." diyerek sözlerine başlayan Başbakan Yıldırım, "Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin" dedi.

"BİZ BİRİZ, BERABERİZ"

Başbakan Yıldırım, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bizim kardeşliğimiz pazara kadar değil mezara kadardır. Hakkari diyor ki; ey alçak terör örgütü ne yaparsan yap bizi bölemezsin. Biz; biriz, beraberiz. Biz bir aileyiz. Birlikte Türkiye'yiz. İşte Türkiye'nin fotoğrafı.

Terörün belini kırıyoruz, umudunu yok ediyoruz.

BÜTÜN TÜRKİYE HAKKARİ'DİR

Bu ülkenin her vatandaşına sadakatla bağlıyız. Benim gözümde bütün Türkiye; Hakkari'dir.

Türk ile Kürt birdir, kardeştir, Türkiye'dir.

AYRINTILAR GELİYOR...

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