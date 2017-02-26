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Başbakan'dan Hürriyet'in manşetine tepki

Başbakan Yıldırım, Hürriyet gazetesinin "Karargah rahatsız" manşeti için o günler tarih oldu karşılığını verdi.

26.02.2017 - 15:33
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başbakan

Binali Yıldırım, 16 Nisan referandumu öncesinde ilk miting için Ankara Kahramankazan'daydı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada; Hürriyet gazetesinin dün yaptığı "Karargah rahatsız" haberine tepki gösterdi.

"ALGI OPERASYONLARI SÖKMEZ"

Başbakan haberle ilgili şu sözleri söyledi: "Manşetlerle hükümetlere ayar verirlerdi. AK Parti geldi manşetlerle hükümet kurmak tarih oldu. Karargah rahatsız" Bu manşetleri hatırlıyorsunuz değil mi? 28 Şubat'ı başlatmak için büyük denen gazeteler halkın seçtiği iktidarı alaşağı etmek için her türlü tezgahı kurdular. Bakıyorum şimdi benzer şeyler yapmaya çalışıyorlar. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar. Karamankazanlılar iyi dinleyin şimdi; demokrasi dışı bu girişimlere karşı 15 Temmuz'da en güzeli cevabı veren Kahramankazanlı. Bu algı operasyonları size söker mi? Elbette sökmez."

Başbakan'dan Hürriyet'in manşetine tepki

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