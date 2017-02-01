Başbakan'dan Kılıçdaroğlu’na: Demokrasiyi sindireceksin

Yeni anayasaya ilişkin açıklamada bulunan Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bu konuda, öneri getirmeleri noktasında yaptığı çağrıyı hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’Bu anayasa değişikliği dayatmadır’ sözlerini değerlendiren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"DEMOKRASİYİ SİNDİRECEKSİN KARDEŞİM"

"Buna yanaşmayacaksınız, bizim getirdiğimiz teklife hayır diyeceksin ona da itirazımız yok ama demokrasiyi sindireceksin kardeşim. Öyle dayatmaydı, bilmem neydi, Meclis iradesini yok saymak. Günü gelir millet de sizi yok sayar. Milletin iradesini yok saymanın sonu budur. Onun için bu talihsiz beyanatı düzeltmesi yerinde olur diye düşünüyorum"