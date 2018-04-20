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Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na tavsiye: Elini çabuk tut

Meclis'te, erken seçim önergesinin görüşmelerinde konuşan Başbakan Yıldırım, henüz adaylığını açıklamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na acele etmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 20.04.2018 - 16:49..
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Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na tavsiye: Elini çabuk tut

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesinin görüşmeleri başladı. Görüşmelere katılan Başbakan Binali Yıldırım, bir konuşma yaptı.

"KEMAL BEY ELİNİ ÇABUK TUTSUN"

“65. Hükümetin Başbakanı olmanın yanında son Başbakanı olarak da hitap etme onurunu yaşıyorum.” diyen Yıldırım, "Seçim tarihi açıklanır açıklanmaz CHP'de adaylık açıklayanlar ardı ardına devam ediyor. Kemal Bey elini çabuk tutsun yoksa sıra kalmayacak." sözleriyle CHP liderine tavsiyede bulundu.

Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na tavsiye: Elini çabuk tut VİDEO

Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na tavsiye: Elini çabuk tut

Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na tavsiye: Elini çabuk tut

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