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Başbakan'dan Trump'a tweet

Başbakan Binali Yıldırım resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Donald Trump'a başarılar diliyoruz.'' dedi.

20.01.2017 - 16:58
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Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ile barışın daha kalıcı hale gelmesini belirterek, yeni yönetimden ümitli olduğunu söyledi.

GEÇMİŞTE BİR SOĞUKLUK YAŞANDI, YENİ YÖNETİMDEN ÜMİTLİYİZ

Başbakan Binali Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

''Donald Trump'a başarılar diliyoruz. Türkiye'nin yaptığı barışı kalıcı hale getirme çabalarına daha fazla destek vermelerini bekliyoruz. Geçmişte Türkiye-ABD ilişkilerinde bir soğukluk yaşandı. Yeni yönetimde bunun ortadan kalkacağına inanıyoruz. FETÖ elebaşısının iadesini ve DEAŞ'la mücadele adı altında Suriye ve Irak'taki terör gruplarına destek verilmemesini ümit ediyoruz."

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