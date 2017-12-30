Başbakan'dan Yunan'a: Ege'deki kayalıklara heveslenmeyin

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Edirne'de AK Parti İl Kongresi'ne katılarak burada konuşma yaptı.

"YUNANİSTAN'A SERT MESAJLAR"

Ege Denizi'nin, Türkiye ile Yunanistan'la arasında bir dostluk denizi olduğunu belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Zaman zaman iç siyaset sebebiyle çatlak sesler geliyor, adalarla, kıta sahanlığıyla, hava sahanlığıyla ilgili... Bakın, Türkiye büyük bir ülke, Türkiye'nin geçmişinde 6 asırlık bir medeniyet var. Bu medeniyetin devamında Türkiye Cumhuriyeti, Ege'de, Doğu'da, Güneydoğu'da olsun tek bir çakıl taşını bile kimseye vermez. Ege'de aidiyeti tanımlanmamış, anlaşmalarda yer almamış kaya parçaları, formasyonlar için komşumuzun cinlik yapıp buralara heveslenmesi büyük bir yanlış olur. Bunun asla mümkün olmayacağını bütün dünya bilmelidir. Kimsenin toprağında, yerinde, yurdunda gözümüz yok, ama bizim topraklarımıza da göz dikenler olursa, onlara da dünyayı dar etmesini biliriz. Bölgeyi gerilime sokmak ve bu Ege konusunu iç siyaset meselesi yapmak, aramızdaki dostluğu bozmaya yönelik kışkırtıcı hareketlerden komşularımızın uzak durmasını tavsiye ederiz. Kendi yararları için bunun daha doğru olacağını özellikle ifade etmek istiyorum."