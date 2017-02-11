taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.473
USD
3,6937
EURO
3,9299
ALTIN
146,45
PETR
56,6200

Başbakan'ın Antalya Toplu Açılış Töreni konuşması

Başbakan, Antalya'da katıldığı Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

11.02.2017 - 17:33
  1. Haberler
  2. Gündem

binali yıldırım

Binali Yıldırım, Antalya'da katıldığı törende konuşma yaptı.

"Anayasa değişikliğiyle birlikte artık hiçbir vesayetçi güç, hiçbir çılgın bu ülkeyi geriye götüremeyecek. Her daim umutla, kararlılıkla ileriye bakacağız. Cumhurbaşkanımızın onayıyla halk oylaması süreci başladı, inşallah 16 Nisan'da sandık başındayız. Daha güçlü bir Türkiye için adım adım yürüyoruz. Hazır mıyız Antalya? Artık söz de karar da sizin

780 bin kilometre kare vatan toprağının her köşesinde hizmetler devam edecek. Çünkü biz memleketimize aşkla bağlıyız. Türkiye aşığıyız. Biz Türkiye'nin dünü bugünü aydınlık sabahıyız. Türkiye'nin çiftçisiyiz, esnafıyız, işçisiyiz. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün. O halde 16 Nisan'da kararımız evet! Büyük düşünüyoruz ve diyoruz ki kararımız evet! Yeni dönemde artık Türkiye'yi tutabilene aşkolsun."

Detaylar gelecek...

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
13 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

13 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

105
Trump'ın Türk danışmanı konuştu

Trump'ın Türk danışmanı konuştu

124
Aranan FETÖ’cü pilot binbaşı Edirne’de yakalandı

Aranan FETÖ’cü pilot binbaşı Edirne’de yakalandı

216
Bahçeli en sevdiği oyuncuyu açıkladı

Bahçeli en sevdiği oyuncuyu açıkladı

100
Mehmetçik kar üzerinde namaz kıldı

Mehmetçik kar üzerinde namaz kıldı

254
Taksim'e cami projesini üstlenen işadamı

Taksim'e cami projesini üstlenen işadamı

99
Süleyman Soylu güven ve huzur uygulamasını koordine etti

Süleyman Soylu güven ve huzur uygulamasını koordine etti

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM