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Başbakan'ın otoyol açılış töreni konuşması

Başbakan Yıldırım, "İzmir'e yaptığımız yatırımlar helali hoş olsun" dedi.

08.03.2017 - 11:47
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Başbakan'ın otoyol açılış töreni konuşması

Binali Yıldırım, Bornova'da İstanbul-Bursa-İzmir (Kemalpaşa-Bornova-Otogar Kavşağı arası) açılış törenine katıldı.

Başbakan, buradaki konuşmasında İzmir'e yaptıkları yatırımdan bahsetti.

Başbakan Yıldırım otoyol açılışında konuştu VİDEO

"İZMİR'E HİZMET ETMEK BENİM İÇİN ŞEREFTİR"

Yıldırım; "Bursa'ya kadar 85 kilometrelik otoyol bitti. İlerleyen günlerde onu da açacağız. 1923-2002 arasında Türkiye'de yapılan bölünmüş yol 6 bin 100 kilometreydi. Şimdi 25 bin 200 kilometre oldu. 79 yılda yapılan tünel 50 kilometreydi. İzmir şehir içinde bir yerden bir yere gidinceye kadar İzmir'den İstanbul'a varacaksınız. İşte hizmet bu. Şu açtığımız yol 1.5 milyar lira İzmir'e helali hoş olsun. İzmir benim memleketim, evim. İzmir, her zaman hizmetin karşılığını vermişti. Memeleketime hizmet etmek benim için şereftir." diye konuştu.

Başbakan'ın otoyol açılış töreni konuşması

KILIÇDAROĞLU'NUN GAFI

Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında; "Yeni modeli kurduk. Halk seçti cumhurbaşkanını... Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, başbakan başka bir partinin genel başkanı... Asıl kavga o zaman çıkacak. Niye bunu söylemiyolar millete, neden bu anlatılmıyor millete?" diyerek gaf yapan CHP Genel Başkanı'na şunları söyledi; "Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmemiz lazım. Bizim anlatamadığımızı çok güzel şekilde anlattı. Anayasa değişikliği yetki tartışmasıını ortadan kaldırıyor ama Kılıçdaroğlu sistemin değiştiğinin farkında değil. Onu da yorgunluğuna verelim."

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