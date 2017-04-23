Başbakanın TBMM’nin Açılışının 97. Yıldönümü konuşması

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM’nin Açılışının 97. Yıldönümü için bir konuşma gerçekleştiriyor. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Milli iradenin tecelli ettiği TBMM'nin açılışının 97. yıldönümü vesilesiyle hepinizi sevgi ile saygı ile selamlıyorum. Aziz milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bütün kalbimle kutluyorum. Bu güzel günün mübarek Miraç gecesine denk gelmesi de bizi ayrıca memnun etmiştir.

15 Temmuz'da geleceğimize, istikbalimize sahip çıkan Cumhurbaşkanımıza, Meclis'te olan tüm partilere ve darbeyi durduran milletimize teşekkür ediyorum.

Milli iradeyi korumak, demokrasiyi geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur.

Milletin kararlılığı ve cesareti darbecilere darbe indirmiştir.

Bu Meclis gazi meclistir ve aynı zamanda kahraman bir meclistir.

"Referandum, halkımız tarafından onaylanmıştır. Anayasa değişikliği önce meclisimizde daha sonra halkımız tarafından kabul görmüştür. Bu sistemle birlikte artık güven ve istikrar başlamıştır. Yüce meclis daha da güçlenmiş ve yasama denetleme görevi artarak devam edecektir. Yapılan değişiklik halkımıza hayırlı olmasını dilerken, tüm şehitlerimiz ve başta Kemal Atatürk olmak üzere rahmetle anıyorum. Ülkemizi ‘muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracağız."

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