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Eski başbakanlık çalışanı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme birimindeki raportörlük görevinden ihraç edilen Mustafa Demir Yunanistan'a kaçarken yakalandı

01.02.2017 - 15:56
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Meriç İlçesi’ne bağlı Küplü Beldesi’nde ki 2’nci derece askeri yasak bölgede devriye gezen Jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkış yapmaya çalışan 1 şüpheli yakaladı.

MESLEKTEN ATILDI

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede Mustafa Özdemir olduğu belirlenen şüphelinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen Eylül ayında Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme biriminde raportörlük görevinden ihraç edildiği ortaya çıktı.


Eski başbakanlık çalışanı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Başbakanlık’tan önce ASELSAN ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda da görev yaptığı belirlenen Özdemir gözaltına alınarak savcılık talimatıyla Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

Eski başbakanlık çalışanı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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