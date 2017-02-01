Eski başbakanlık çalışanı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Meriç İlçesi’ne bağlı Küplü Beldesi’nde ki 2’nci derece askeri yasak bölgede devriye gezen Jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkış yapmaya çalışan 1 şüpheli yakaladı.

MESLEKTEN ATILDI

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede Mustafa Özdemir olduğu belirlenen şüphelinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen Eylül ayında Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme biriminde raportörlük görevinden ihraç edildiği ortaya çıktı.





Başbakanlık’tan önce ASELSAN ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda da görev yaptığı belirlenen Özdemir gözaltına alınarak savcılık talimatıyla Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.