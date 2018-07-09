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Başı balkon korkuluklarına sıkışan bebek kurtarıldı

Denizli'de balkonun demir korkuluklarına arasına sıkışan 1,5 yaşındaki Talha Horasanlı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DHA | 09.07.2018 - 16:39..
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Denizli'de dün saat 21.00 sıralarında, Çivril'in Haydan Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda oynayan Talha Horasanlı, bir ara sokağa bakmak için başını balkonun demir parmaklıklarının arasına soktu. Ancak minik Talha, başını demir korkuluklar arasından çıkaramayınca ağlamaya başladı.

Başı balkon korkuluklarına sıkışan bebek kurtarıldı

İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİ

Ağlama sesi üzerine koşan yakınları da çocuğun başını bulunduğu yerden çıkarmayı başaramayınca, itfaiyeden yardım istendi.

Başı balkon korkuluklarına sıkışan bebek kurtarıldı

ÇOCUK KURTARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hidrolik makas ile demir parmaklığı kesip, çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ambulansında sağlık kontrolünden geçirilen Talha, daha sonra ailesine teslim edildi.

Başı balkon korkuluklarına sıkışan bebek kurtarıldı

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