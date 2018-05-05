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Başını havuz zeminine çarpan Rus turist öldü

Antalya'da balıklama atladığı havuzun zeminine başını çarpan Rus turist Sergei Yakovlev, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA | 05.05.2018 - 11:10..
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Kemer'in Göynük Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Rus Sergei Yakovlev (37), dün saat 16.00 sıralarında otelin havuzuna balıklama atlarken, başını zemine çarptı.

Kendinden geçen Yakovlev için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sergei Yakovlev'e kalp masajı yaptı.

Başını havuz zeminine çarpan Rus turist öldü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Müdahalenin ardından ambulansla Kemer'deki özel bir hastaneye götürülen Sergei Yakovlev, kurtarılamadı.

Sergei Yakovlev'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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