Başını havuz zeminine çarpan Rus turist öldü

Hatay'da bulunan St. Simon Manastırı, doğası ve tarihi yapılarıyla şehrin önemli kültür yerlerinden biri.

Gözü bayram tatilinde olanlara, yıllık izin bekleyenlere, ‘para var plan yok’ diyenlere Avrupa’nın altını üstüne getirecekleri bir festival programı hazırladık.

Macaristan Başbakanı Orban, ülkesine Avrupalılar dışında hiçbir yabancı nüfusun yerleşmemesi için çalışma yaptıklarını açıkladı.

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Beşiktaş'ın borcu açıklandı: 1 milyar 912 milyon TL

Denetleme Kurulu, Beşiktaş'ın borcunun 1 milyar 912 milyon 497 bin 949 TL olduğunu açıkladı.