Sivas'ta başıboş köpekler koyunları telef etti

Olay sabah saatlerinde Emek Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Güneş'e ait ahırda meydana geldi.

KÖPEKLER KOYUNLAR TELEFLER ETMİŞTİ

Köpek havlamalarıyla uyanan Güneş ailesi, 20’ye yakın sokak köpeği ile karşılaştı. Sopalarla köpekleri uzaklaştırıp ahıra giren aile korkunç manzara ile karşılaştı. Ahırda bulunan 25 koyun köpekler tarafından telef edilmişti.

Sokak köpekleri, ahırdaki 25 küçükbaşı telef etti İZLE

"30 BİN LİRALIK ZARARIMIZ VAR"

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Davut Güneş, köpek havlamaları ile uyandıklarını belirterek, “Gece saat 04.00 gibiydi. Köpeklerin sesini duyarak dışarı çıktık. Ahıra girmişlerdi. 1520’ye yakın başıboş köpek vardı. Sopalarla kovalayarak köpekleri uzaklaştırdık. 25 koyunu telef etmişler. 30 bin TL civarında zararımız var. Yaralı koyunlarımız da var. Tüm birikimimiz gitti. Bu köpekler yarın insanlara da saldırabilir.” dedi.