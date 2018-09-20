taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3209
Euro
7.4367
Altın
1204.945
Borsa
96221.92
Gram Altın
245.617

Sivas'ta başıboş köpekler koyunları telef etti

20'ye yakın başıboş köpekler, ahıra saldırarak koyunları öldürdü.

İHA | 20.09.2018 - 14:41..
  1. Haberler
  2. Gündem

Olay sabah saatlerinde Emek Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Güneş'e ait ahırda meydana geldi.

Sivas'ta başıboş köpekler koyunları telef etti

KÖPEKLER KOYUNLAR TELEFLER ETMİŞTİ

Köpek havlamalarıyla uyanan Güneş ailesi, 20’ye yakın sokak köpeği ile karşılaştı. Sopalarla köpekleri uzaklaştırıp ahıra giren aile korkunç manzara ile karşılaştı. Ahırda bulunan 25 koyun köpekler tarafından telef edilmişti.

Sokak köpekleri, ahırdaki 25 küçükbaşı telef etti İZLE

Sivas'ta başıboş köpekler koyunları telef etti

"30 BİN LİRALIK ZARARIMIZ VAR"

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Davut Güneş, köpek havlamaları ile uyandıklarını belirterek, “Gece saat 04.00 gibiydi. Köpeklerin sesini duyarak dışarı çıktık. Ahıra girmişlerdi. 1520’ye yakın başıboş köpek vardı. Sopalarla kovalayarak köpekleri uzaklaştırdık. 25 koyunu telef etmişler. 30 bin TL civarında zararımız var. Yaralı koyunlarımız da var. Tüm birikimimiz gitti. Bu köpekler yarın insanlara da saldırabilir.” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin'den Kalaşnikof'un atış poligonuna ziyaret

Putin'den Kalaşnikof'un atış poligonuna ziyaret

65
Berat Albayrak YEP'i açıkladı

Berat Albayrak YEP'i açıkladı

306
HDP terör operasyonunu engellemeye çalışıyor

HDP terör operasyonunu engellemeye çalışıyor

89
Özge Ulusoy'un yeni sevgilisi

Özge Ulusoy'un yeni sevgilisi

94
Trump: Benim bir adalet bakanım yok

Trump: Benim bir adalet bakanım yok

31
Kredi kartı kullanımında gelecek yeni faizler belli oldu

Kredi kartı kullanımında gelecek yeni faizler belli oldu

35
Muarrem İnce İstanbul'a 'hayır' dedi

Muarrem İnce İstanbul'a 'hayır' dedi

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM