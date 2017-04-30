Başına 1 milyon lira ödül konan terörist öldürüldü

Güvenlik güçleri, dün sabah erken saatlerde merkeze bağlı Çamyurdu ile Yazıbaşı köyleri kırsalında savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında 8 teröristi etkisiz hale getirip, barındıkları alanları imha etti. Cesetleri, otopsi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konulan teröristlerden dördünün kimliği belirlendi.

2 ASKERİ, 1 KORUCUYU ŞEHİT ETMİŞLERDİ

Öldürülen teröristlerin güvenlik güçlerince 'aranan teröristler' listesinde yer alan Veli Temirci, Abuzer Arıca, Fırat Berkpınar ve Şefik Körman oldukları anlaşıldı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 20 Temmuz 2015'te Adıyaman'da Uzman Onbaşı Müsellim Ünal'ın şehit edildiği, 2 askerin de yaralandığı, 24 Haziran 2016'da Boğazözü Köyü kırsalında Jandarma Er Mücahit Şimşek'in şehit edildiği ve 9 Eylül 2016'da Bahçe mezrasında güvenlik korucusu Yusuf Sönmez’in şehit edildiği saldırıların failleri oldukları ortaya çıktı.

BAŞLARINA ÖDÜL KONULMUŞTU

Teröristlerin, İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan Teröristler' listesinde başlarına 300 bin ile 1 milyon lira para ödülü konularak 'yeşil' ve 'gri' kategoride arandıkları ortaya çıktı. Teröristlerin yakalanması için daha önce de üzerinde PKK'lıların fotoğrafları ve ödül tutarlarının da yazıldığı Kürtçe ve Türkçe afişler basılarak, kentin birçok noktasına asılmıştı. Dün düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilen ve 2 yıllık süreçte 3 saldırıyı düzenleyen teröristlerin, yeni eylem hazırlığında olduğu da kaydedildi.







