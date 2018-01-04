Başından vurulan Filistinli toprağa verildi

Marihuana kullanımının yasallaştığı Kaliforniya'da efsane boksör Mike Tyson, tam teşekküllü bir marihuana çiftliği kuruyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, memur maaşlarında kesinti planı çerçevesinde peşmerge güçlerinin de maaşlarında kesinti olacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'de devam eden Hakan Atilla davasında çıkan jüri kararıyla ilgili: "Yargılama yetkimize, egemenliğimize saldırıdır. Kabul etmiyoruz." dedi.

Yazma tekniğini ve okumasını hızlandırmak isteyenler için 10 kuram kitabı...

Bursa'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalananların üzerinde ectasy, esrar ve 11 bin lira ele geçirildi.

Yazma tekniğini ve okumasını hızlandırmak isteyenler için 10 kuram kitabı...

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İngiltere'de muhafazakarlar idamın getirilmesinden yana

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre iktidardaki Muhafazakar Partinin üyelerinin çoğunluğu idam cezasını desteklediğini ortaya koydu.