İsrail askerlerinin zorbalığı genç, yaşlı ayırt etmeksizin sürüyor. Dün Ramallah'ta başından vurularak öldürülen 17 yaşındaki Filistinli Musab El Tamimi'nin cenaze töreni düzenlendi. Kefene sarılı olarak tören alanına getirilen El Tamimi'nin ailesi ve yakınları göz yaşlarını tutamadı.
Başından vurulan Filistinli toprağa verildi - GALERİ
EL ÜSTÜNDE TAŞINDI
Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreni, Tamimi'nin şehit edildiği yer olan Ramallah'ta gerçekleştirildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından mezarlığa götürülmek üzere taşınan Tamimi'nin bedeni, elden ele baş üstünde taşındı.
Yüzlerce kişiden oluşan kalabalık grup Tamimi'yi son yolculuğuna uğurlamak için adeta birbirleriyle yarıştı.
İSRAİL LANETLENDİ
Tamimi'nin ailesi, şehitlerini toprağa vermeden önce vedalaşarak son kez öptüler, sarıldılar.
Cenazede, 17 yaşındaki şehit El Tamimi'yi uğurlayan kalabalık daha sonra İsrail'in bu barbar saldırılarını lanetleyen sloganlar attı.
Cenazenin her anında Tamimi'nin ailesi, yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.