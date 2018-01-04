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Başından vurulan Filistinli toprağa verildi

İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı sistematik barbarlık sonucu başından vurularak can veren 17 yaşındaki Musab El Tamimi toprağa verildi. Cenaze töreninde göz yaşları sel oldu aktı.

Haber Merkezi | 04.01.2018 - 14:29..
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İsrail askerlerinin zorbalığı genç, yaşlı ayırt etmeksizin sürüyor. Dün Ramallah'ta başından vurularak öldürülen 17 yaşındaki Filistinli Musab El Tamimi'nin cenaze töreni düzenlendi. Kefene sarılı olarak tören alanına getirilen El Tamimi'nin ailesi ve yakınları göz yaşlarını tutamadı.

Başından vurulan Filistinli toprağa verildi - GALERİ

Başından vurulan Filistinli toprağa verildi

EL ÜSTÜNDE TAŞINDI

Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreni, Tamimi'nin şehit edildiği yer olan Ramallah'ta gerçekleştirildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından mezarlığa götürülmek üzere taşınan Tamimi'nin bedeni, elden ele baş üstünde taşındı.

Yüzlerce kişiden oluşan kalabalık grup Tamimi'yi son yolculuğuna uğurlamak için adeta birbirleriyle yarıştı.Başından vurulan Filistinli toprağa verildi

İSRAİL LANETLENDİ

Tamimi'nin ailesi, şehitlerini toprağa vermeden önce vedalaşarak son kez öptüler, sarıldılar.

Başından vurulan Filistinli toprağa verildi

Cenazede, 17 yaşındaki şehit El Tamimi'yi uğurlayan kalabalık daha sonra İsrail'in bu barbar saldırılarını lanetleyen sloganlar attı.

Cenazenin her anında Tamimi'nin ailesi, yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Başından vurulan Filistinli toprağa verildi

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