Başka kadınların öyküleri: Külkedisi Manifestoları

Külkedisi Manifestoları, bu kitabın içinde yazan kadınlardan birinin akşamlardan bir akşam herhangi bir uzatmalı kokteylde; kokteylden, orada bulunuyor olmaktan, kendi tuhaflığından sıkılıp sigara tellendirmek üzere uzağa, dışarıya, öteye çekilmesi ve çekildiği yerin bulaşık için toplanan malzemelerin kıyısı olduğunu fark etmesiyle başladı.

KÜLKEDİSİ MANİFESTOLARI

Kendini, halinden çok memnun hissetti. Halinden memnun Külkedileri diye düşündü. “Önüne sunulandan başka bir şeye yürüyen, pabucu mabucu da takmayan Külkedileri var” dedi. Arkadaşına anlattı güldüler. Bir başka arkadaşına anlattı, ne iyi kısa film olur diye. Arkadaşı “Ne iyi kısa öyküler olur” dedi.

Birbirini tanıyan; herkesin en az bir Külkedisini beraberce tanıdığı, bir kısmı akademisyen bir kısmı sinema yazarı, bir kısmı kitapçı, psikolog, sanatçı farklı yaş gruplarından kadınların öyküleri bir araya gelmiş oldu. Tembel, meşgul, vakitsiz ve sıradan Külkedilerinin bu manifesto öykücüklerinin yayımlanabilir olması tahmin edemeyeceğiniz kadar uzun sürdü.

Külkedisi Manifestoları

Kolektif

Doğan Kitap

S.: 292

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Damla Karakuş

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