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Başka okullarda misafir öğretmen oluyorlar

Tokat'ta Pratik Etkin Zümre projesi kapsamında ilçedeki ilkokullarda görev yapan öğretmenler, her yarıyılda bir kez başka okula misafir öğretmen olarak ders anlatıyor.

AA | 03.05.2018 - 11:53..
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Zile Milli Eğitim Müdürlüğünce 2016-2017 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen proje çerçevesinde ilçedeki okullarda görev yapan ilkokul öğretmenleri, her yarıyılda bir kez diğer bir okulda bir gün misafir öğretmen olarak çocuklara ders anlatıyor.

MİSAFİR ÖĞRETMEN

Gün boyunca okulda kalan misafir öğretmen, sınıfın öğretmenine öğrencilerle ilgili düşünce ve gözlemlerini aktaran bir not da bırakıyor. Proje, geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada "yenilikçi proje" kategorisinde birinciliğe de layık görüldü.

Başka okullarda misafir öğretmen oluyorlar

 

YILDA İKİ DEFA BAŞKA OKULLARDA DERS VERİYORLAR

İlçede görev yapan öğretmenler ve okul müdürleriyle yaptıkları görüşmelerde projesinin faydalı olacağı fikrinin ortaya çıktığını dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğretmenlerin eğitim öğretim yılında 2 defa kendi okullarının dışında bir okula gidip çocuklara ders anlattığını belirtti.

Proje sayesinde öğretmenleri farklı öğrencilerle buluşturduklarını aktaran Murat Küçükali, "Proje, öğretmenlerimize farklı okul ve sınıflardaki farklı uygulamaları görme imkanı tanıyor. Öğretmenlerimiz daha sonra bu uygulamaları kendi okullarında hayata geçirebiliyor" dedi.

Başka okullarda misafir öğretmen oluyorlar

"ARAMIZDAKİ İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Sınıf öğretmeni Nihal Doğanay da projenin güzel ve faydalı bir çalışma olduğunu vurgulayarak, "Başka okullara bir gün de olsa gittiğimiz zaman, aramızdaki iletişimi güçlendiriyoruz. Sınıflarımızı değerlendiriyoruz. Gün sonunda öğretmenimize sınıf hakkında neler düşündüğümüzü yazıyoruz" diye konuştu. Öğrenciler de uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Başka okullarda misafir öğretmen oluyorlar

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