Başkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı

Diyarbakır’da fotoğrafını çektiği 16 yaşındaki kıza kendisiyle gelmesi için şantaj yapan şahıs durumu fark eden mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde serinlemek için denize giren Erkan Veral (25), kardeşi Kadir Veral (20), amcaoğlu Emrah Veral (19) ile arkadaşları Furkan Şener (18) boğularak yaşamını yitirdi.

Fener kötü oynadı diye Malatya başarısız mı sayılacak

1 FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın iftira tuzağı Pilot teğmen olarak eğitimini tamamladığı dönemde tek kadın pilot olmasıyla dikkatleri üzerine çeken Yıldırım'ın diğer kadın adayları iftira atarak elettiği ortaya çıktı.

2 Kılıçdaroğlu: 13 maddeyi belirlememden Erdoğan rahatsız oldu Dövizdeki artış nedeniyle yaşanan krizle mücadele için 13 maddelik bir yol haritası hazırladığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan müthiş bir rahatsızlık duydu." dedi.

3 İlk özgün helikopterimiz T625 TSK'nın ve diğer ihtiyaç sahibi makamların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülmekte olan programlar devam ediyor.

4 Gülriz Sururi'den 89'uncu yaşına özel bikinili poz Gülriz Sururi her yıl olduğu gibi bu yıl da bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı.

5 Muharrem İnce Yahudilerden özür diledi 'Yahudi Cesaret Madalyası' yorumu tepki çeken İnce, 3 gün sonra Erdoğan'dan değil Yahudilerden özür diledi.

6 Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı Beyoğlu'nda iki kadın arasında çıkan kavgaya erkekler de müdahale edince ortalık karıştı.