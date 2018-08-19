taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0192
Euro
6.9067
Altın
1184.93
Borsa
88734.76

Başkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı

Van Başkale ilçesinde, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 1'i bebek, 8'i çocuk 43 kaçak göçmen yakaladı.

DHA | 19.08.2018 - 16:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında, İran sınırında bulanan Kaşkol Mahallesi Sarısu mevkisinde, yasa dışı yollardan sınırı geçen bir grubu tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan gruptakilerin 1'i bebek 8'i çocuk toplam 43 Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Başkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı

SICAK YEMEK VE SÜT İKRAM EDİLDİ

İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kaçak göçmenlere sıcak yemek ve süt ikram edildi.

Daha sonra Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Başkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı



Başkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı



Başkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı

Başkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gülriz Sururi'den 89'uncu yaşına özel bikinili poz

Gülriz Sururi'den 89'uncu yaşına özel bikinili poz

365
FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın iftira tuzağı

FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın iftira tuzağı

112
İlk özgün helikopterimiz T625

İlk özgün helikopterimiz T625

153
Kılıçdaroğlu: 13 maddeyi belirlememden Erdoğan rahatsız oldu

Kılıçdaroğlu: 13 maddeyi belirlememden Erdoğan rahatsız oldu

377
Muharrem İnce Yahudilerden özür diledi

Muharrem İnce Yahudilerden özür diledi

182
Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı

Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı

69
Askerlerimizin şehit olmasına sevinen HDP'li

Askerlerimizin şehit olmasına sevinen HDP'li

139
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM