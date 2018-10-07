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Başkan Erdoğan af konusunda kırmızı çizgisini açıkladı

MHP'nin af teklifi ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, siyasi rant elde etmek uğruna af çıkarmayacaklarını söyledi.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 16:13..
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Başkan Erdoğan af konusunda kırmızı çizgisini açıkladı

Başkan Erdoğan, Kızılcahamam da düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış programına katılarak konuşma yaptı.

Burada MHP'nin af teklifini de değerlendiren Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Af meselesinden, çocuk istismarına kadar bizim öncelikli ölçümüz mahşer-i vicdandır. Kesimlerin, şahısların çıkarı için hiçbir iş bizim için makbul değildir. Geçmişte çok aflar çıkarıldı. Bu affı çıkarıp biz ne kadar siyasi rant elde ederiz, biz böyle düşünemeyiz.

"BİZ ÖLÇÜYE GÖRE TALİMATIMIZI VERDİK"

Geçmişte bunları gördük. Rahşan Affı'nda gördük, öncekilerde gördük. Biz aynı şekilde adım atamayız. Ölçü belli. Bu ölçüye göre talimatımızı verdik. Çalışmalarınızı yapın, yapılacak mı, af olarak değerlendirmeyi kendimize zul addederiz.

Başkan Erdoğan: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz ViDEO

"CEZAEVLERİNİ BOŞALTMAK İÇİN AF ÇIKARILMAZ"

Yapılabilecek bir şey varsa değerlendirelim ama cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz. O zaman adama sorarlar bunu niye yaptınız ya da niye var diye. Onun için bu konudaki çalışmalarımızı sağlam zemine oturtmak suretiyle yapılır. Anlık, ayak üstü düzenlemelerle değil. adaletin tesisi farklıdır."

Başkan Erdoğan af konusunda kırmızı çizgisini açıkladı

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