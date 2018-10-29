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Anıtkabir'de 29 Ekim töreni

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni için Anıtkabir'e gelen Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Haber Merkezi | 29.10.2018 - 11:13..
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Anıtkabir'de 29 Ekim töreni

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni için Anıtkabir'e geldi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, İyi Parti lideri Meral Akşener, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve çok sayıda devlet görevlisi katıldı.

Anıtkabir'de 29 Ekim töreni

Erdoğan ve heyet Aslanlı Yol'da yürüyerek Ata'nın huzuruna geldi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Anıtkabir'de 29 Ekim töreni

"HAVALİMANININ AÇILIŞI TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜN BİR GÖSTERGESİDİR"

Erdoğan'ın mesajı şöyle: "Aziz Atatürk, Cumhuriyetin 95 yılında huzurunuzdayız. Sizi ve silah arkadaşlarınızı yad ediyor, Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugünü İstanbul'da dünyanın en prestijli havalimanlarından birini açarak kutluyoruz. Ekonomik saldırıların olduğu bir dönemde bu havalimanının açılışı Türkiye'nin gücünün bir göstergesidir."

Başkan Erdoğan Anıtkabir'de VİDEO

Anıtkabir'de 29 Ekim töreni

Anıtkabir'de 29 Ekim töreni

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