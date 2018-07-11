Başkan Erdoğan Brüksel'deki NATO zirvesinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Karargahı'ndaki üye ülkelerin liderlerinin karşılama töreninde hazır bulunacak.

Devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek resepsiyona katılacak Erdoğan, ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yapılacak resmi karşılama törenine iştirak edecek.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Erdoğan, Stoltenberg eşliğinde NATO'nun tarihini ve faaliyetlerini anlatan sergiyi gezecek, Açık Hava Töreni'ne katılacak.

Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın birinci oturumuna katılacak Erdoğan, ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

BAKANLAR İLE BERABER

Başkan Erdoğan'a Brüksel ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.

Erdoğan'ın protokol grubunda ayrıca , Belçika Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürü Büyükelçi Françoise Goustin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fatih Ceylan, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Hava Korgeneral Nihat Kökmen de bulunuyor.

AİLE FOTOĞRAFI

Erdoğan, Cinquantenaire Müzesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katılacak, Kraliyet Sanat ve Tarih Müzesi gezisine iştirak edecek.

Başkan Erdoğan, Cinquantenaire Kraliyet Sanat ve Tarih Müzesi'nde yapılacak Devlet ve Hükümet Başkanları Çalışma Yemeği Oturumu'nun ikincisine katılacak.