taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.872
Euro
6.78955
Altın
1217.9005
Borsa
96657.42
Gram Altın
229.974

Başkan Erdoğan: CHP hissesi hazineye devredilecek

Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazineye devretmediği İş Bankası'ndaki hissesiyle ilgili konunun Meclis'e taşınacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 13.10.2018 - 15:34..
  1. Haberler
  2. Gündem
Başkan Erdoğan: CHP hissesi hazineye devredilecek

w3e

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. CHP'nin İş Bankası'ndaki hissesine değinen Başkan Erdoğan, bu hisselerin hazineye ait olduğunu ifade ederek konunun Meclis'e taşınacağını söyledi.

Erdoğan, "Şimdi tabi tutuştu. Bunu biz kullanmıyoruz ki diyor. Bir de kullanacak mıydın?" diye sordu.

Başkan Erdoğan: CHP hissesi hazineye devredilecek VİDEO


Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"ATATÜRK CHP KULLANSIN DİYE YAPMADI"

"İş Bankası'nda CHP'nin yüzde 28'e yakın bir hissesi var ya. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP alsın kullansın diye yapmadı. Hazineye gitsin diye yaptı. Biz Meclis'e bu konuyu getiriyoruz. İnşallah meclisten bunu çıkartacağız ve bu hissenin hazineye devrini sağlamış olacağız. Şimdi tabi tutuştu. Bunu biz kullanmıyoruz ki diyor. Bir de kullanacak mıydın?

Bir an önce meclisimizden bu geçecek. Ardından da hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Brunson için anlaşma yapılmadı

Trump: Brunson için anlaşma yapılmadı

563
Arda Turan ile Aslıhan Doğan doktor kontrolüne gitti

Arda Turan ile Aslıhan Doğan doktor kontrolüne gitti

233
Brunson'a Almanya'da bayrak öptürdüler

Brunson'a Almanya'da bayrak öptürdüler

203
PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı

PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı

72
Lavrov ABD'nin planlarını anlattı

Lavrov ABD'nin planlarını anlattı

62
Salah'ın kornerden attığı nefis gol

Salah'ın kornerden attığı nefis gol

22
Ahmet Kural ile Sıla barıştı

Ahmet Kural ile Sıla barıştı

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM