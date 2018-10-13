Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. CHP'nin İş Bankası'ndaki hissesine değinen Başkan Erdoğan, bu hisselerin hazineye ait olduğunu ifade ederek konunun Meclis'e taşınacağını söyledi.

Erdoğan, "Şimdi tabi tutuştu. Bunu biz kullanmıyoruz ki diyor. Bir de kullanacak mıydın?" diye sordu.

Başkan Erdoğan: CHP hissesi hazineye devredilecek VİDEO





Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"ATATÜRK CHP KULLANSIN DİYE YAPMADI"

"İş Bankası'nda CHP'nin yüzde 28'e yakın bir hissesi var ya. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP alsın kullansın diye yapmadı. Hazineye gitsin diye yaptı. Biz Meclis'e bu konuyu getiriyoruz. İnşallah meclisten bunu çıkartacağız ve bu hissenin hazineye devrini sağlamış olacağız. Şimdi tabi tutuştu. Bunu biz kullanmıyoruz ki diyor. Bir de kullanacak mıydın?

Bir an önce meclisimizden bu geçecek. Ardından da hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek."