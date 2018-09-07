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Başkan Erdoğan: FETÖ'ye para akıtılıyor

Benin'de konuşan Erdoğan, Amerika'nın söz konusu örgüte arazi ve nakit para akışı sağladığını ifade etti.

AA | 07.09.2018 - 09:04..
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Başkan Erdoğan: FETÖ'ye para akıtılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon orta basın toplantısı düzenledi. Afrika'nın Türkiye için önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ konusunda da uyarılarda bulundu.

Başkan Erdoğan: FETÖ'ye para akıtılıyor

FETÖ'CÜLERİN TASFİYESİ İÇİN ÇALIŞILIYOR

FETÖ'nün Benin'deki bağlantılarına değinen Erdoğan, "Temennimiz o ki bağlantılarının tasfiyesi ile ilgili olarak en kısa süre içerisinde sonuç alacağımıza inanıyorum" dedi.

Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilik sayısını 12'den 41'e çıkarttığını hatırlatan Başkan, "Hedefimiz, Afrika'nın 54 ülkesinin tamamında müstakil büyükelçiliklerimizin olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: FETÖ'ye para akıtılıyor VİDEO

Başkan Erdoğan: FETÖ'ye para akıtılıyor

AMERİKA MADDİ MANEVİ BESLİYOR

FETÖ ele başının Amerika tarafından beslendiğini dile getiren Erdoğan, "Amerika, kendisine 400 dönüm arazi tahsis etti ve bu arazide orada bütün dünyadaki örgütlerini oradan idare ediyor." açıklamasında bulundu.

Erdoğan ayrıca FETÖ okullarına da yatırım yapıldığını vurguladı. Cumhurbaşkanı, "Yıllık charter okullardan Amerika'nın bu örgüte ödediği para 800-850 milyon dolar. Bu örgütün arkasında nelerin olduğunu, kimlerin bulunduğunun bilinmesi bakımından bunu çok çok önemsiyorum." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan: FETÖ'ye para akıtılıyor

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