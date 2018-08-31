Başkan Erdoğan: İki aya kalmaz toparlarız

Bayramdan önce başlayan kur kaynaklı kriz ve ABD yönetiminin açıklamalarının siyasi olduğunu belirten Başkan Erdoğan, bu süreçte yaşananlarla ilgili olarak genel değerlendirmeler yaptı.

"AB ÜLKELERİNDEN GELEN DESTEK ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Zaman zaman dalgalanma olsa bile sonuçta Türkiye’nin bundan çıkacağını ifade eden Erdoğan, “Bu süreçte çok büyük badireler atlattık. Ama bir dizi kararlar aldık ve görüşmeler yaptık. İki aya kalmaz toparlarız. Bu süreçte başta Almanya olmak üzere AB ülkelerinden gelen destek çok önemliydi.” dedi.

Erdoğan, Türkiye’de yaşanacak sorunların, tüm Avrupa’yı etkilemesinin de önüne geçildiğini ifade etti.