Başkan Erdoğan: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili elimizde belge var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili "Aslında fail belli. Peki bu 15 kişinin Türkiye'ye gelmesi talimatını veren kim?" diye sordu ve ekledi "Elimizde başka belgeler var."

"ELİMİZDE BAŞKA BELGELER VAR"

Erdoğan, "Titiz çalışmalarımız sonucu Kaşıkçı meselesi büyük ölçüde aydınlandı. Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ayan beyan ortada ceset nerede? Yerli işbirlikçi kim, açıklayacaksınız. Suudi Arabistan bu zandan kurtulamaz. Aslında fail belli. Peki bu 15 kişinin Türkiye'ye gelmesi talimatını veren kim? Elimizde başka belgelerde var, gün ola harman ola. İlk etapta Kaşıkçı'yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

SİYASİ VE EKONOMİK OLARAK ÇOK ÖNEMLİ ATILIMLARIN İÇİNE GİRDİK

"Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri üzerinden 4 ay geçti. Bu sürede yaşananları gözden geçirdiğimizde başka ülkelerin 14 yılda yaşadıklarından fazlasına tekamül ettiğini görüyoruz.

Milletimizin ortaya koyduğu irade kimsenin inkar edemeyeceği kadar açık ve net olduğu için sonuçları kabullenmek zorunda kaldı. Biz kabinemizi kurduk. Hem içeride hem dışarıda siyasi ve ekonomik olarak çok önemli atılımların içine girdik.

ÜLKEMİZ İÇİNDEKİ KİMİ KESİMLER BU ATEŞE ODUN TAŞIDILAR

Ekonomide 2013 yılında Gezi olayları ile fitili ateşlenen, 15 Temmuz'da alevlenen sıkıntıların farkındaydık. Bunlar için çok önemli kararlar almış uygulamaya başlamıştık. Tam bu sırada kur saldırısı başladı. Ülkemiz içindeki kimi kesimler de bu ateşe odun taşıdılar. Bu saldırı dalgasını kontrol altına almayı başardık. Her şerde bir hayır vardır. Cari açığımızı düşürmeye ve tasarrufa yönelik adımlar atmış olduk. Yapısal reformları hızlandırdık.

EKONOMİ KOZLARINI BOŞA ÇIKARDIK

Türkiye'ye diz çöktüremeyenlerin ekonomi kozunu da boşa çıkardık. Halen çözüm bekleyen sıkıntılarımız var. Piyasalarda nakit sıkışıklığı, istihdam gibi gelişmeler var. Hepsiyle ilgili çalışmalarımız var. Öncelikli sorunları hal yoluna koyduktan sonra sıkıntıları aşmak daha kolay olacaktır. Herkesten sabır istiyoruz. Tüm kesimlerin kendi kaynaklarını etkin şekilde kullanarak çarkların dönmesini sağlaması çok önemlidir.

MİLLETİMİZİN GÖNLÜNÜ FETHETMEDEN HEDEFE ULAŞAMAYIZ

Fevkalade dönemler, tedbirler ve bununla alakalı fedakarlıklar gerektirir. Bundan sonra işimiz daha kolay olacaktır. AK Parti milletiyle yola çıkmış, engelleri milletiyle aşmış bir partidir. Şehirlerinize döndüğünüzde bu durumu anlatmanızı istiyorum. Milletimizin gönlünü fethetmeden hedeflere ulaşamayız. Bu mesele seçim meselesi değildir, beka meselesidir, çocuklarımızın meselesidir, 2053, 2071 vizyonu meselesidir.

BİZİM KİTABIMIZDA BEN YOKTUR

Partimiz hiçbir zaman "ben" diyenlerin partisi olmamıştır. Bizim kitabımızda "ben" yoktur, "biz" vardır. Biz AK Parti'nin kaderiyle ülkemizin kaderini aynı görüyoruz. Türkiye'nin başına bir hal gelirse AK Parti olsa ne olur, olmasa ne olur. Onun için ülkemize sahip çıkacağız. İstiklal Marşımızda ifade edilen mesajları idrak edeceğiz ve hayata geçireceğiz.

İDLİB DIŞ POLİTİKADAKİ EN BÜYÜK BAŞARI

Bizim tek andımız İstiklal Marşımızdır. Günümüz şartlarında hiçbir manası olmayan fuzuli tartışmalarla milletimizi yormak yerine işimize bakacağız. AK Parti olarak 17 yıldır bu şekilde yol yürüdük. İdlib'de milyonlarca insanın hayatını etkileyecek felaketin önüne geçmeyi başardık. Bu dış politikadaki AK Parti'nin en büyük başarısıdır.

CENEVRE ÇÖZEMEDİ ASTANA'YLA ÇÖZÜM BULDUK

Rusya ve İran'la yürüttüğümüz görüşmelerle bölgedeki hassasiyetleri çözen gelişmeler ortaya çıktı. Cenevre çözemedi, Astana'yla bir çözüm bulduk. İdlib konusunda, Soçi zirvesiyle bu işi iyi bir yere getirdik. Bölgede huzur, sükun var. Suriye'de Türkiye'nin güvenlik altına aldığı her yerde aynı güveni görmek mümkündür. Dünya Türkiye'nin ne toprak işgali, ne de sömürgecilik için bulunmadığını kabullenmiştir.

KİMSEYİ ZORLA BU COĞRAFYAYA GÖNDERMEYİ AKLIMIZDAN BİLE GEÇİRMEDİK

Bizim tek bir amacımız, Suriye'nin toprak bütünlüğü dahilinde, adil, sürdürülebilir, demokratik bir siyasi çözümün bulunmasıdır. 3,5 milyon Suriyeli, 500 bin Iraklı kardeşimizin geleceklerini kendi vatanlarında görmeyi temin edebiliriz. Kimseyi zorla bu coğrafyaya göndermeyi aklımızdan bile geçirmedik.

Ana muhalefet sığabilir, biz kendimizden mesulüz. Biz burada sorumluluğumuzun bilinciyle adımlarımız atacağız. Suriye sorununu kendi mecrasında çözmeye hız vermeliyiz.



FIRAT'IN DOĞUSUNDA BİR TERÖR ÖRGÜTÜ ELİYLE TÜRKİYE TEHDİT EDİLİYOR

Sırada Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarının ortadan kaldırılması ve buraların Suriyeli kardeşlerimizin hayat yeri haline getirilmesi vardır. ABD, Mümbiç mutabakatını bizi oyalama aleti haline dönüştürmüştür. Şu anda devriye güçlerinin Gaziantep'te bizim askerlerle ABD'li askerlerin birlikte çalışma yaptıklarını biliyorsunuz. Artık Münbiç'te oyalanmak yerine, dikkatimizi Fırat'ın doğusuna çevirmekte kararlıyız.

Fırat'ın doğusunda bir terör örgütü eliyle Türkiye tehdit ediliyor. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz, kimsenin de sınırlarımızın dibinde bize tehdit oluşturacak işler yapmasına izin vermeyiz.

DEAŞ'ın bölgede yapılan operasyonlar için bahane olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştır. DEAŞ'a verilen desteği meşrulaştırma gayreti devam ediyor.

SUUDİ ARABİSTAN BU ZANDAN KURTULAMAZ

2 Ekim tarihinde İstanbul'da bizi dehşete düşüren vahşi bir cinayet işlendi. Ölen de öldüren de bizim vatandaşlarımız olmamakla birlikte, olayın ülkemizde gerçekleşmesi hem de vicdani sorumluluklarımız bizi bu meseleyle yakından ilgilendirmeye zorladı.

Cemal Kaşıkçı, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkamadı. Hadisenin makamlara haber verilmesinin ardından yapılan araştırma ve soruşturmalar Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğü sonucuna götürdü.

Yapılan açıklamalar bizi endişelere sevk etti. Yapılan açıklamalar çok komikti. Cemal Kaşıkçı gibi bir insan dışarıda bekleyen nişanlısını almayacak. Bu mümkün mü? Bu çocukça açıklamalar devlet ciddiyeti, adamlığıyla uyuşmaz.

Titiz çalışmalarımız sonucu Kaşıkçı meselesi büyük ölçüde aydınlandı. Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ayan beyan ortada ceset nerede? Yerli işbirlikçi kim, açıklayacaksınız. Suudi Arabistan bu zandan kurtulamaz. Aslında fail belli. Peki bu 15 kişinin Türkiye'ye gelmesi talimatını veren kim? Elimizde başka belgelerde var, gün ola harman ola. İlk etapta Kaşıkçı'yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak.

Biz meseleye masum birinin hunharca katli diye bakıyoruz, CHP Genel Başkanı'nın aklı fikri parada.

YEREL SEÇİMLER

31 Mart'ta yapılacak seçimler için hazırlıklarımız sürüyor. YSK'nın takvimini beklemeden bir takım süreçleri tamamlamak istiyoruz. Mevcut belediye başkanları ile değerlendirmemiz belli bir aşamaya geldi.

Aday belirleme sürecini hızlandırmamız, milletimizin gönlüne girmemiz için yapacağımız çalışmalarda bize zaman kazandıracaktır. Mahalli seçimlerin kendine göre dinamikleri vardır. Mahalli seçimlerde aday tespitleri çok önemli, bunun yanında belediye meclis üyeleri çok önemli, il genel meclis üyeleri çok önemli. Her aşamada bu dinamikleri göz önünde tutumak gerekiyor.

Cumhur İttifakına bağlılığımızı sürdürmekle birlikte, seçim ittifakını bir kenara bıraktık. MHP ile ülke için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ama mahalli seçimlerde herkes kendi yolunu izleyecek. 16 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetler bizim en büyük referansımızdır. Bunu anlatmakta acze düşersek yazıklar olsun bize."