Başkan Erdoğan İş Bankası hakkında konuştu

Başkan Erdoğan beraberindeki heyet ile resmi temaslar için gittiği Macaristan dönüşünde gazetecilerin seyahat değerlendirmesine bulundu.

Aralarında Ensonhaber Medya grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de bulunduğu basın mensuplarının sorularını yanıtlarken İş Bankasına ilişkin açıklama da yaptı.

İŞ BANKASI DÜZENLEMESİ

CHP ile İş Bankası'nın yakınlığına ilişkin değerlendirme yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu ilişkiyi doğru bulmadığını ve düzenleme yapılması gerektiğine işaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği davaların tazminatını buradan aldığına ilişkin soru işaretleri bulunmasına değinen Erdoğan "Mesele İş Bankası değil. Mesele, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetidir. Kılıçdaroğlu, ‘Oradan bizim kasamıza giren para yok ki’ diyor. Ben “Senin kasana para giriyor” demiyorum ki. Biliyorsunuz, mahkeme kararıyla, Türk Dil Kurumu’na ve Türk Tarih Kurumu’na belirli bir temettü geliri aktarılıyor. Ama orada yönetim kuruluna CHP niye dört adam koyuyor? Efendim, yönetim kurulundaymışlar ama, hiçbir inisiyatifleri yokmuş. Yönetim kuruluna gireceksin, ama hiçbir inisiyatifin olmayacak. Böyle bir saçmalık olur mu? Şayet inisiyatifleri yoksa o dört kişiyi çeksinler o zaman." dedi.

HAZİNEYE DEVİR

Başkan Erdoğan açıklamarını "Biz diyoruz ki: Buradaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti neyse bu vasiyetin hazineye devrini gerçekleştirelim. Çünkü bu şahıslara ait bir hak değildir. CHP’nin hakkı hiç değildir. Dolayısıyla, MHP’li arkadaşlarla birlikte yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu işin yoluna koyulabileceği kanaatindeyim." sözleriyle sonlandırdı.