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Başkan Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde incelemelerde bulundu.

AA | 20.10.2018 - 18:52..
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Başkan Erdoğan, Diyarbakır Stadyumu'nun Açılışı ve Ziraat Diyarbakır Gençlik Festivali Kapanış Töreni'nin ardından Sur ilçesine geçti.

KONUTLARI İNCELEDİ

Yetkililerden buradaki çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu evleri yıkılan aileler için ilçede yaptırılan konutlar ile kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, Alipaşa Mahallesi'nde yapımı süren konutlarda incelemelerde bulundu.

Erdoğan, daha sonra ilçedeki tarihi surların bir parçası olan Keçi Burcu'nu ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'a Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker, Çiğdem Karaaslan ve Hamza Dağ da eşlik etti.

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