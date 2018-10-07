Başkan Erdoğan'dan kayyum uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

"AFRİN'İ BÖLÜCÜLERİN ESARETİNDEN KURTARDIK"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Şehitlerimizin kanını asla yerde koymadık koymayacağız. Terör sorununu Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartmakta kararlıyız. Son 3 yılda terörle mücadelede gerçekten büyük başarılara imza attık. İçimizdeki kim gafillerin engellemelerine rağmen 4 bin 584 teröristi etkisiz hale getirerek Afrin'i bölücülerin esaretinden kurtardık.





"KAYYUM TAYİNLERİYLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Mart seçimleri geliyor. Bu seçimlerde de bu tür teröre bulaşmış olanlar olur ya sandıktan çıkacak olurlarsa öyle bekleyelim yok. Anında gereğini yapıp kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz. Terör saldırılarının da son günlerde yoğunlaşan ekonomik saldırların hedefi bellidir.

"KUKLALARI DA KUKLACILARI DA ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Bu provokasyonların Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engellemekten başka bir gayesi yoktur. Biz kuklaları da kuklacıları da çok iyi biliyoruz. Kimin kimle hangi pazarlıklara giriştiğini de gayet iyi biliyorum. Bu kuşatma girişimlerine asla boyun eğmeyeceğiz. Buradan bir kez daha ilan ediyorum Türkiye güney sınırı boyunca terör koridorunun oluşmasına rıza göstermeyecektir."