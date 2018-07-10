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Başkan Erdoğan-Mustafa Akıncı ortak açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de yaptığı açıklamada; "Kıbrıs milli davamızdır, göz yumamayız." ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi | 10.07.2018 - 22:02..
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Başkan Erdoğan-Mustafa Akıncı ortak açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın ardından KKTC'ye geçti.

Erdoğan, burada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yla görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

"AZINLIK HALİNE GETİRİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Başkan Erdoğan şunları söyledi: "Kıbrıs meselesimnin çözümü konusunda bir durum değerlendirmesinde bulunduk. Kıbrıs'ta adil bir çözüm bulunması gayemizdir. Kıbrıs milli davamızdır, adil bir çözüm gayemizdir. Türkiye Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru haline gelmesine göz yummayacaktır, azınlık haline getirilmesine asla izin vermeyecektir."

"BU ADADA ÖZGÜRLÜK İÇERİSİNDE YAŞANACAK"

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ise; "Kıbrıs Türk tarafı artık sonu gelmez müzakerenin bir parçası olmayacaktır. 23 Temmuz günü adamıza gelmsi beklenen BM yetkilisi ile samimi düşüncelerimizi paylaşacağız. Bu adada eşitlik, güvenlik ve özgürlük içerisinde yaşanacak" diye konuştu.

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