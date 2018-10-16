Başkan Erdoğan, ODTÜ'lülerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme Başkan Erdoğan ve ODTÜ Mezuniyet töreninde pankart açan öğrenciler arasında gerçekleşti. ODTÜ'lü öğrenciler Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gitti.

'GÜZEL PROJELERLE ANILIN'

45 dakika süren görüşme ile ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güzel bir sohbet oldu. Arkadaşlarımızdan bir tanesinin ödül kazanmış projesiyle Cumhurbaşkanımız yakından ilgilendi. Başkan Erdoğan, ' Güzel projelerle anılın. Hepinizin bu tip projelerle anılmanızı istiyorum.' ifadelerini kullandı." dedi.

"DAVA GERİ ÇEKİLECEK"

Ayrıca Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız adına açılan dava yarın geri çekilecektir." dedi.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Mezuniyet töreni sırasında pankartı taşıyan 3 öğrenci gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı. Pankartı tören alanına götürmeye yardım ettiği bildirilen ve pankartı bastığı belirlenen öğrenciler de dahil olmak üzere 5 kişi hakkında da dava açılmıştı