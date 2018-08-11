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Başkan Erdoğan: Cevizdere Köprüsü'nü hemen yapın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun Ünye ilçesinde sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü’nde incelemelerde bulundu.

AA | 11.08.2018 - 13:51..
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun Ünye ilçesinde sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü’nde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma Bakanı'nın yanında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Cevizdere Köprüsü'nün hemen tamamlanması için talimat verdi.

Başkan Erdoğan: Cevizdere Köprüsü'nü hemen yapın VİDEO

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"MODERN BİR KÖPRÜ DEĞİL"

"Karadeniz Sahil Yolu'ndaki bu köprü malum 1960'da yapılmış bir köprü. Modern bir köprü değil.

Gelen sel altını oymak suretiyle takviyeleri çökertti ve köprü bu hale geldi. Bu noktada tesellimiz bir kardeşimizin ölümü dışında kayıp olmaması.

Başkan Erdoğan: Cevizdere Köprüsü'nü hemen yapın

"CEVİZDERE KÖPRÜSÜ'NÜ 3-4 AY İÇİNDE YAPACAĞIZ"

Bu köprüleri süratle yeniden yapacağız. Temizleme çalışmaları belli bir noktaya gelmiş durumda. Henüz işimiz bitmedi.  Cevizdere Köprüsü'nü 3-4 ay içinde yapacağız.

60'ta yapılan şu köprünün ihalesini de bir an önce yapacağız. 7-8 küçük köprü var. Ulaştırma bakanlığımız yoğun çalışmayla ihale etmek suretiyle bunları da bitireceğiz. Süre olarak hedefimiz sayın bakanıma da söylüyorum 3-4 aya bitirmek.

"TEDBİRLER ALINACAK"

Devlet su işlerini de sokacağız. Tahkim biraz uzun sürebilir. Derede bir defa daha bunlara tabi olmayalım diye çalışma yapacak. Ünşe'de yaşanan bu felaketi Rabbim'den niyazım odur ki bir daha görmek istemiyorum. Bundan aldığımız dersle diğer yerlerde de bu tür olayların yaşanmaması için müşterek çalışmalarla tedbirleri alacağız. Tüm Ordulu kardeşlerimizin başı sağolsun. Hasr tespit çalışmaları valilikle birlikte sürdüreceğiz.

Fındık konusunda kimsenin endişesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu hasarları karşılayacak güçtedir."

Başkan Erdoğan: Cevizdere Köprüsü'nü hemen yapın

HAVADAN İNCELEDİ

Erdoğan, yaşanan sel felaketi nedeniyle geldiği Ordu'da helikopterden zarar gören alanları inceledi.

Başkan Erdoğan: Cevizdere Köprüsü'nü hemen yapın

Başkan Erdoğan: Cevizdere Köprüsü'nü hemen yapın

Başkan Erdoğan: Cevizdere Köprüsü'nü hemen yapın

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