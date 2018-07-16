Başkan Erdoğan: Örgütün kolları kesildi

FETÖ'nün girdiği bütün hücrelerin keşfedilerek sökülüp atılacağını belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye'de demokrasinin de bağımsızlığımızın da en büyük garantisi bu millettir" dedi.

"DUA EDENLERLE FETÖ İÇİN GAYRET EDENLERİ UNUTMAYACAĞIZ"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde konuşan Erdoğan, "15 Temmuz bize şu hakikati bir kez daha gösterdi; Bu millet asil bir millettir, bu millet cesur bir millettir, bu millet kahraman bir millettir, bu millet hürriyetine, canı pahasına sahip çıkan bir millettir. Türkiye’de demokrasinin de bağımsızlığımızın da en büyük garantisi ferdi ve hizmetkarı olmaktan her zaman şeref duyduğum işte bu millettir. O gece bizim için dua edenlerle FETÖ’nün başarısı için gayret edenleri hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Ahtapotun kollarını kestik VİDEO



FETÖ'YÜ 'GİZLİLİKLE BÜYÜTÜLEN AHTAPOT' OLARAK TANIMLADI

52 özel harekat polisinin öldürülmesine de değinen Başkan, "Şehit edileceğini bildiği halde darbecilere meydan okuyan Ömer Halisdemirleri, 16 yaşında babasıyla beraber şehadete yürüyen Abdullah Tayyip Olçokları, Gölbaşı’nda bombaların hedefi olan 52 yiğit özel harekât polisimizi asla unutmayacağız. O gece ülkemize ihanet eden, milletimize kurşun sıkan katiller en ağır cezalara çarptırılıyor. Pensilvanya’daki melunun takiye, hile, yalan dolanla büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik.” şeklinde konuştu.