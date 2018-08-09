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Başkan Erdoğan piyasalara güven verdi

İş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, makul süre içerisinde her şeyin düzeleceğini söyledi.

Haber Merkezi | 09.08.2018 - 10:03..
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Başkan Erdoğan piyasalara güven verdi

Ekonomiye yapılan dış baskı ile Türkiye'nin politikalarına yön vermek isteyen spekülatörler, döviz piyasasında sert dalgalanmalara neden oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye'nin ekonomik baskılara karşı dirençle duracağının sinyallerini sık sık verdi.

İş dünyasının önce gelen temsilcilerini kabul eden Erdoğan, piyasalara güven mesajı verdi.

"PİYASALAR RAHATLAYACAK"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul eden Başkan Erdoğan, "Makul süre içinde her şey düzelecek, piyasalar rahatlayacak. Hiç korkmayın, hepsi geçecek" dedi.

"VATANDAŞIMIZ FARKINDA"

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Özel sektör de vatandaşımız da neyin nereden geldiğinin farkında"

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Başkan Erdoğan piyasalara güven verdi


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