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Başkan Erdoğan kaybolan Suudi gazeteci olayını takip ediyor

Türkiye'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğa girdikten sonra kaybolan gazete Kaşıkçı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Bu işin takibindeyim, kovalıyorum" dedi.

AA | 07.10.2018 - 16:14..
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Suudi Arabistan Başkonsolosluğa girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post muhabiri gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan kaybolan Suudi gazeteci olayını takip ediyor

"SONUÇ NE OLURSA OLSUN DÜNYAYA BİLDİRECEĞİZ"

Erdoğan açıklamasında, "Ben inanıyorum ki bu dünyada bizim ülkemizde bu tür bir şeyin olması hususunda, özgürlüklerin takipçisi olanlar düşünce hürriyetinden yana olanlar bu işin peşini bırakmayacaklardır. Ben de Cumhurbaşkanı olarak bu işin takibindeyim, kovalıyorum. Büyükelçiliğe girişler çıkışlar vs. hepsi inceleniyor, takip ediliyor. Buradan çıkan sonuç ne olacaksa onu da dünyaya bildireceğiz" dedi.

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