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Başkan Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı

Erdoğan, 17 Ağustos Marmara depreminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

AA | 18.08.2018 - 00:18..
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Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Depremi bize, ülkemizin tabii felaketler karşısında ne derece hazırlıksız olduğunu göstermiştir. Deprem yanında sel, heyelan gibi tabii felaketlerden de çıkardığımız dersler ışığında, her alanda çok önemli düzenlemeler gerçekleştirdik, yatırımlar yaptık. Bu tür felaketlere karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz."

Başkan Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı

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Başkan Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı

Başkan Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı

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